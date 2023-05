1 Sanitäter arbeiten vor Notfallzelten, die in der Nähe eines Krankenhauses errichtet wurden. Foto: dpa/Luca Bruno

In Italien spitzt sich die Situation in den Krankenhäusern wegen der Corona-Epidemie täglich zu. Es herrscht ein dramatischer Mangel an Betten für die Intensiv-Pflege. Inzwischen bereiten die Behörden die Errichtung von Feldlazaretten vor.









Rom - Am Samstag um zwölf Uhr sind Hunderttausende Italiener auf die Balkone ihrer Wohnungen getreten, um zu klatschen: Der lang anhaltende Applaus galt dem medizinischen Personal im ganzen Land, das in diesen Tagen beinahe Übermenschliches leistet, um den immer zahlreicheren Covid-19-Patienten zu helfen und sie in überlasteten Intensivstationen am Leben zu erhalten. Ärzte, Krankenschwestern, Pfleger, Hilfspersonal, Medizinstudenten: Sie sind längst zu den neuen Helden Italiens geworden.