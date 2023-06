Innerhalb einer Woche ist im Ostalbkreis die Zahl der Infizierten von 8 auf 59 gestiegen. Bis auf ein Erkrankter gehören die Corona-Patienten alle zu einer Gruppe, die am 14. Juli in Schwäbisch Gmünd an einer türkischen Trauerfeier teilgenommen haben. Die Zahl dürfte weiter steigen.