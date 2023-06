1 Die Calwer Idylle trügt – das Corona-Virus breitet sich aus. Foto: picture-alliance //Ralf Freyer

Mehr als 600 Menschen in Calw müssen in Quarantäne. In der Klinik im Nordschwarzwald haben sich zahlreiche Patienten und Mitarbeiter infiziert – wahrscheinlich mit einer Mutante des Corona-Virus.









Calw - Das Krankenhaus in Calw im Nordschwarzwald meldet einen massiven Corona-Ausbruch gleich in fünf Klinikstationen, quer durch sämtliche Abteilungen. Bereits am Mittwoch war man alarmiert: Eine Station registrierte zehn Coronafälle. Zwei Tage später explodierten die Zahlen. 53 Mitarbeiter des Krankenhauses, also etwa jeder zehnte Beschäftigte, und außerdem zwölf Patienten, hatten sich mit dem Coronavirus angesteckt.