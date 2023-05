Corona an Schulen in Baden-Württemberg

Stuttgart - Seit Montag müssen Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg am Platz keine Maske mehr tragen, überall sonst jedoch schon. In Grundschulen entfällt die Maskenpflicht zumindest im Klassenzimmer komplett. Für die Kinder und Jugendlichen ist das eine klare Erleichterung. Doch geben die aktuellen Infektionszahlen den Schritt her?