Die Infiziertenzahlen im Kreis waren zuletzt sehr hoch, prozentual sind deshalb auch mehr Schüler in Quarantäne.

Vielen Schulleitern und Elternvertretern ist es ganz recht, dass das Land die Maskenpflicht in den Schulen noch nicht zum 20. März kippen will. Denn an den Schulen sind die Infiziertenzahlen nach wie vor hoch und die Engpässe teils groß. Wie sieht es im Kreis Ludwigsburg aus?









Das Land will den bundesweit geplanten Wegfall mancher Coronaregelung noch ausbremsen: Die Maskenpflicht in Innenräumen soll in Baden-Württemberg bis Anfang April weiter gelten, also auch in Schulen. An diesem Mittwoch berät der Bundestag über die Lockerungen: Zum 20. März sollen, von einem Basisschutz abgesehen, fast alle massiveren Maßnahmen fallen, der Entwurf der Ampel sieht nur noch eine Maskenpflicht in Heimen, Kliniken und im Nahverkehr vor – und eine Testpflicht in Heimen und Schulen. Es sollen aber weniger Schultests sein als bisher.