Corona an den Schulen

1 Im Schulunterricht dürfen die Masken bald auf den Tischen liegen oder im Ranzen verschwinden. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Einige Leiter der Schulen in und um Ludwigsburg liebäugeln mit einer Empfehlung an die Schüler, die Masken im Unterricht aufzubehalten – auch wenn die Tragepflicht wegfällt. Wie sagen Schüler, Lehrer und Eltern dazu?









Ludwigsburg - Die Maskenpflicht im Unterricht soll fallen – zum 18. Oktober. Sitzen die Kinder und Jugendlichen in den Klassenzimmern an ihren Tischen, brauchen sie keinen Mundschutz. Lediglich, wenn sie in der Schule unterwegs sind, muss die Maske weiter getragen werden. Auf dem Tisch liegt die aktualisierte Corona-Verordnung noch nicht. Das steht für nächste Woche auf der Agenda des Landes. Deshalb sind die Reaktionen seitens der Schulen noch spärlich. „Vor den Sommerferien hatten wir den Elternbrief schon fertig, einen Tag später kam wieder eine neue Verordnung heraus“, begründet Matthias Hilbert, der geschäftsführende Schulleiter der Ludwigsburger Gymnasien, die Zurückhaltung.