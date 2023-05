13 Auf dem Ludwigsburger Marktplatz bildete sich eine lange Menschenkette. Schals sorgten für den nötigen Abstand. Foto: avanti, Simon Granville

Ludwigsburg/Steinheim - Füreinander denken statt Querdenken“, ist auf einem Plakat zu lesen, das eine Frau mit zu der Kundgebung auf dem Ludwigsburger Marktplatz gebracht hatte. Rund 800 Menschen haben sich dort am Samstagnachmittag unter dem Motto „Unsere Stadt hat Querdenken satt“ versammelt – mit Abstand und Maske. Das Füreinander und Miteinander stand tatsächlich im Mittelpunkt der Aktion; niemand wetterte gegen die sogenannten Montagsspaziergänger, auch wenn es sich um eine Gegenaktion zu den Versammlungen der Corona-Kritiker handelte. Bei einer ähnlichen Aktion des Bündnisses „Steinheim zeigt Gesicht - auch mit Maske“ standen am Freitagabend ebenfalls verbindende statt spaltende Worte im Vordergrund. Es war die erste Aktion dieser Art im Landkreis, ehe am Tag darauf die Kundgebung in Ludwigsburg folgte.