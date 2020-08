Für Reiserückkehrer nach Stuttgart Corona-Testzentrum am Hauptbahnhof eröffnet

Reiserückkehrer erhalten immer häufiger die Gelegenheit, sich auf das Coronavirus testen zu lassen. Was in Bayern mit vielen Pannen lief, gilt vielen Experten dennoch als extrem wichtig. Nun ist ein Testzentrum am Stuttgarter Hauptbahnhof eröffnet worden.