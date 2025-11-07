COP30 will Regenwälder retten: Auch der deutsche Wald verliert seine Funktion für den Klimaschutz

Bei der Weltklimakonferenz in Brasilien ist ein wichtiges Thema, die Regenwälder zu retten und damit deren Funktion als CO2-Speicher. Aber wie steht es eigentlich um den Wald bei uns?
Wir alle haben den Amazonas und seine unvorstellbaren Regenwaldflächen vor Augen, wenn über die dramatische Abholzung des Urwalds gesprochen wird. Jetzt findet die COP30, die Weltklimakonferenz, tatsächlich am Rande des Amazonas statt, genauer gesagt in der Millionenstadt Belém. Ein wichtiges Ergebnis der Konferenz dürfte die Gründung eines Fonds sein, aus dem Staaten, die ihre Regenwälder schützen, Geld erhalten.