Noch bis Ende der Woche verhandelt die Weltgemeinschaft in Belém über den Klimaschutz. Worum es dort gerade geht – und welche Ergebnisse zu erwarten sind.
Vielleicht kann man sich die Klimakonferenz in diesem Jahr wie eine große Gruppentherapie vorstellen. Das war zumindest der Begriff, der dort in der ersten Woche fiel, als der brasilianische Verhandlungschef sich an die Delegierten wandte. Er schlug ihnen vor, sich in „kollektiven Therapiesitzungen“ zusammenzufinden, um ihre Standpunkte erst vertraulich auszutauschen und dann zu überdenken. So wurde es in Berichten zitiert. Und vielleicht hat es gewirkt. Viele beschreiben die Stimmung der 30. UN-Klimakonferenz bislang als gut.