Coole Looks für Damen und Mädchen Heidi Klum ist voll im Denim-Fieber

Von (ili/spot) 11. Januar 2018 - 11:35 Uhr

In Heidi Klums dritter Lidl-Kollektion dreht sich alles um Denim-Looks Quelle: Unbekannt

Entertainerin Heidi Klum bringt ihre dritte Lidl-Kollektion an den Start. Und was soll man sagen: Denim, so weit das Auge reicht...

Und weiter geht's mit Fashion für jedermann: In der dritten Lidl-Kollektion präsentiert Entertainerin Heidi Klum (44) coole und vielfältige Denim-Looks für Damen und Mädchen. Inspiriert wurde diese von Heidis Wahlheimat Los Angeles: "Sonnig wie Malibu, unkompliziert wie Venice und strahlend wie Hollywood", macht der Discounter den potentiellen Kundinnen schon mal den Mund wässrig. Überzeugen will man außerdem mit "modernen Schnitten und knalligen Farben, die sich leicht kombinieren lassen".

Sexy Unterwäsche von Heidi Klums Label "Intimates" können Sie hier bestellen

Diese Teile sind im Angebot

Die Kundinnen dürften sich tatsächlich auf viele unterschiedliche Kleidungsstücke freuen: Skinny Jeans und lässiges Jeanshemd oder die hippe Variante im Denim-Jogger mit Jeansjacke in zweifarbiger Optik sind ebenso dabei wie ein Feinstrickpullover mit Schriftzug, gestreifte T-Shirts und poppige Ringelsocken. Modische Akzente setzen edle Metallic-Pumps und Clutches in Pop-Art-Farben. Soweit zu den Damen. Die Mädchen-Kollektion umfasst Latzhosen, Kapuzenpullover und Regencapes mit Farbverlauf.

Premiere bei "Germany's next Topmodel"

Erhältlich sein wird die Mode ab 5. März in den Filialen und im Onlineshop. Ausgewählte Teile und welche Outfits sich daraus kombinieren lassen, wird außerdem in der neuen Staffel von Klums TV-Show "Germany's next Topmodel" (Start am 8. Februar) zu sehen sein. "Das beliebte ProSieben-Format ist die optimale Gelegenheit, einem breiten Publikum zu zeigen, dass Lidl auch mit der dritten 'Esmara by Heidi Klum'-Kollektion wieder coole, trendige Mode für jeden bietet", freut sich Jan Bock, Geschäftsleiter Einkauf bei Lidl Deutschland.

Und was sagt Style-Patin Heidi Klum dazu? Ganz klar, sie steht auf Denim: "Ich war schon immer ein großer Denim-Fan. Man kann ihn zu so vielen Gelegenheiten toll kombinieren: mal ganz lässig, mal schick."