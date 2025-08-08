Cool-Map: Viel zu heiß – Diese Orte im Kreis Ludwigsburg versprechen Abkühlung

Ein Schluck Wasser aus dem Trinkbrunnen, ein Päuschen in der kühlen Kirche oder ein leckeres Eis. Auf dieser Karte finden sich Orte zum Abkühlen im Kreis Ludwigsburg.

Es ist heiß im Kreis. Der Schweiß tropft und der Kopf schmerzt. Höchste Zeit für eine kleine Erfrischung. Zum Glück gibt es einige Orte, die bei diesen Temperaturen Abkühlung versprechen. Das Landratsamt Ludwigsburg hat dafür eine „Cool-Map“ erstellt: eine interaktive Karte mit kühlen Plätzen im ganzen Kreis. Wer noch mehr Geheimtipps kennt, kann sie dort ganz einfach ergänzen.

Wer die „Cool Map“ nicht selbst studieren will, da bei diesen Temperaturen jede Anstrengung zu spontanen Schweißausbrüchen führt – hier einige der interessantesten kühlen Orte im Überblick.

Wasserspielplatz in Ludwigsburg

Der Wasserspielplatz in Heiligenäcker in Hoheneck liegt unter schattigen Bäumen. Foto: Simon Granville

Spielen macht Spaß, klar. Aber kann bei dieser Sommerhitze auch ganz schön anstrengend sein. Umso besser, wenn sich Toben und Abkühlen verbinden lassen. Wie etwa auf einem der vielen Wasserspielplätze im Landkreis Ludwigsburg.

Ein besonders schöner befindet sich zwischen Favoritepark und Ludwigsburg-Hoheneck. Neben Schaukeln, einem Klettergerüst und einer Rutsche gibt es auch eine echte Erfrischung: Eine Wasserpumpe samt Wasserspielplatz. Über Rohre, Leitungen und Drehräder wird das Wasser aus dem Boden in den Sandkasten geleitet. Sich dort abzukühlen, macht nicht nur Kindern Spaß.

Abkühlung in der Kneippanlage in Hoheneck

Das knietiefe Wasser verspricht Abkühlung bei hohen Temperaturen. Foto: Simon Granville

Noch mehr kühles Wasser gibt es in einer Kneippanlage wie in Ludwigsburg-Hoheneck. In dem etwa knietiefen Becken fließt eiskaltes Wasser, das nicht nur für Erfrischung sorgt, sondern auch die Durchblutung anregen und das Immunsystem stärken soll.

Aber Achtung: Nur durch das Wasser waten und nicht darin baden – bitte den Frischekick nur im Stehen genießen. Sonst gibt es Ärger vom Kneippverein!

In Kirchen und Rathäusern herrschen kühle Temperaturen

In der Stadtbücherei Korntal Münchingen kann man sich bei hohen Temperaturen etwas abkühlen. Foto: Simon Granville

Aber nicht nur mit Wasser lässt es sich bei der Hitze ertragen, auch manche öffentlichen Gebäude bieten bei Sommerhitze eine willkommene Abkühlung. So herrscht etwa im Kulturzentrum „Das K“ in Kornwestheim, im Rathaus in Gemmrigheim oder in der Stadtbücherei Münchingen eine angenehme Temperatur. Alle drei sind auf der Cool-Map des Landkreises verzeichnet.

Ebenso finden sich dort zahlreiche Kirchen. Hinter dicken Steinmauern bleibt es auch an heißen Tagen kühl. Wie wäre es also mit einem kurzen Besuch in der evangelischen Johanneskirche in Kornwestheim oder der Martinskirche in Großbottwar? Ruhe, Schatten und ein paar Grad weniger, das klingt doch gut.

Schattige Grünflächen

Nicht nur schön, sondern auch angenehm kühl sind die folgenden grünen Orte in einigen Stadtgebieten. Im Schatten großer Bäume lässt es sich besonders gut entspannen – etwa in der Parkanlage Monrepos in Ludwigsburg, auf der Schillerhöhe in Marbach, im Schlosspark Sachsenheim oder im Enzpark in Besigheim.

Auf der Schillerhöhe in Marbach finden sich ein paar kühle und schattige Plätze zwischen den Bäumen. Foto: Werner Kuhnle

Eis und Trinken gegen die Hitze

Was darf im Sommer nicht fehlen? Natürlich ein Eis. Schmeckt nicht nur lecker, sondern kühlt auch den Körper. Kein Wunder also, dass sich auch einige Eisdielen auf der Cool-Map wiederfinden. Etwa das Eiscafé Venezia in Freiberg am Neckar oder das Eiscafé Bacio in Vaihingen an der Enz.

Aber nicht nur Eis hilft gegen die Hitze: Auch viel Trinken ist bei hohen Temperaturen wichtig. Wer unterwegs ist, kann kostenlos Trinkwasser an einem der zahlreichen Trinkbrunnen im Landkreis bekommen. Besonders viele befinden sich in den großen Städten des Kreises wie Ludwigsburg, Bietigheim-Bissingen, Ditzingen und Kornwestheim.

Shoppen mit Abkühlung?

Hinter der Glasfassade des Breuningerland herrschen angenehme Temperaturen. Foto: Breuningerland Ludwigsburg

Bei hohen Temperaturen denken die meisten eher ans Ausziehen als ans Anziehen. Doch manchmal müssen dennoch neue Klamotten her. Gut, dass es im Landkreis Ludwigsburg einige klimatisierte Einkaufszentren gibt – etwa das Marstall Center oder das Breuningerland. Dort lässt es sich selbst bei brütender Hitze entspannt einkaufen.

Ins Schwitzen kommt man dann erst wieder, wenn sich die Glastüren nach draußen öffnen, oder beim Blick auf den Kassenbon.