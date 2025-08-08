Cool-Map: Viel zu heiß – Diese Orte im Kreis Ludwigsburg versprechen Abkühlung

Ein Schluck Wasser aus dem Trinkbrunnen, ein Päuschen in der kühlen Kirche oder ein leckeres Eis. Auf dieser Karte finden sich Orte zum Abkühlen im Kreis Ludwigsburg.
Es ist heiß im Kreis. Der Schweiß tropft und der Kopf schmerzt. Höchste Zeit für eine kleine Erfrischung. Zum Glück gibt es einige Orte, die bei diesen Temperaturen Abkühlung versprechen. Das Landratsamt Ludwigsburg hat dafür eine „Cool-Map“ erstellt: eine interaktive Karte mit kühlen Plätzen im ganzen Kreis. Wer noch mehr Geheimtipps kennt, kann sie dort ganz einfach ergänzen.