Cooking Academy-Star: Darum macht Matthias Brüggenolte Kochvideos

Matthias Brüggenolte erzählt im Interview über seine Rolle in "Die Cooking Academy", über seine Kochvideo-Reihe bei Instagram und seinen dramatischen "AWZ"-Abschied als Justus.
Schauspieler Matthias Brüggenolte (46) gehört zum Cast der neuen Daily "Die Cooking Academy" und spielt dort den Sternekoch Alexander Eichen (ab Montag, 6. Oktober, täglich um 18 Uhr auf ProSieben und kostenlos auf Joyn). Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news erzählt der Schauspieler, was ihn mit seiner Rolle verbindet, warum er eine Kochvideo-Serie bei Instagram hat und wie er seinen dramatischen Serienabschied bei "Alles was zählt" Anfang des Jahres erlebt hat.