Content-Showcase für 2026: Disney+ investiert in deutsche Serienproduktionen

Disney+ baut sein deutsches Serienangebot aus, unter anderem in Kooperation mit dem ZDF. Im Rahmen einer Content-Präsentation hat der Streamingdienst einen Nele-Neuhaus-Krimi sowie diverse Reality- und Thriller-Formate aus Deutschland angekündigt.

Beim exklusiven Content Showcase 2026 hat Disney+ einen ersten Ausblick auf seine kommenden deutschen Serienproduktionen gegeben. Vorgestellt wurde dabei auch die erste gemeinsame Romanverfilmung von Disney+ und dem ZDF nach einer Vorlage der erfolgreichen Krimiautorin Nele Neuhaus (58). "Monster" (Arbeitstitel) erzählt in sechs Folgen von dem brutalen Mord an einem jungen Mädchen, rätselhaften Todesfällen und einem düsteren Netzwerk. Gedreht wird seit Mitte Januar im Taunus und in Berlin.

Tim Bergmann und Mina Tander stehen als Ermittlerduo Oliver von Bodenstein und Pia Sander vor der Kamera. Zum Ensemble gehören außerdem Anna Maria Mühe, Trystan Pütter, Bardo Böhlefeld, Bea Brocks, Katja Bürkle und Michael Schenk. Die Veröffentlichung bei Disney+ ist für 2027 geplant. Grundlage der Zusammenarbeit ist eine mehrjährige Lizenzvereinbarung zwischen Disney und dem ZDF, die sich seit August 2025 bereits in einer eigenen ZDF-Rubrik auf der Plattform widerspiegelt.

Disney setzt auf Reality und Spannung

Auch darüber hinaus setzt Disney+ 2026 auf ambitionierte Genre-Stoffe. Am 16. September startet die dystopische Thriller-Serie "City of Blood", basierend auf der Graphic-Novel-Reihe "Berlin Noir". In einem Berlin der Zukunft, das unter extremer Hitze leidet, stoßen die Schwestern Bea und Phoebe auf eine verstörende Wahrheit: Vampire kontrollieren das organisierte Verbrechen und streben nach politischer Macht. Zu sehen sind unter anderem Lea Drinda, Lars Eidinger, Dagmar Manzel und Melika Foroutan.

Im November 2026 folgt das Historiendrama "Vienna Game", das den Wiener Kongress von 1814 als opulentes Ringen um Einfluss und Macht erzählt. Im Zentrum steht die brillante Adlige Wilhelmine von Sagan, die entschlossen ist, Europas Zukunft mitzuprägen, und sich dabei in eine gefährliche Affäre mit dem Bonapartisten Baron Laski verstrickt. Vor der Kamera stehen Marlene Tanczik, Daniel Donskoy, Alexander Scheer, Fritz Karl, Erwin Steinhauer, Axel Milberg, Rufus Beck, Heike Makatsch und weitere.

Bereits ab August ist zudem mit "Yacht Deals Monaco" die erste lokal produzierte Reality-Soap des Streamingdienstes zu sehen. Vor der Kulisse des Fürstentums Monaco kämpfen darin acht Bewerber um einen Platz im exklusiven Yachtgeschäft.