Container für Geflüchtete: Stadt will Flüchtlingsdorf auf der Waldau erweitern

Die Stadt plant, das Flüchtlingsdorf im Guts-Muths-Weg auf der Waldau zu erweitern. Laut einer Machbarkeitsstudie, die die Stadtverwaltung am Dienstag vor dem Bezirksbeirat Degerloch vorgestellt hat, ist eine bauliche Aufstockung der Containergebäude im Gut-Muths-Weg in Degerloch vorgesehen. Künftig könnten damit bis zu 435 Personen untergebracht werden. Im Notfall auch mehr.