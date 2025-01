Consumer Electronics Show 2025: Die Highlights der Tech-Messe in Las Vegas

Foto: Artur Widak/Anadolu via Getty Images

Auf der Consumer Electronics Show in Las Vegas ist Jahr für Jahr die Krone der aktuellen technischen Entwicklungen zu sehen. Das sind die Highlights 2025.

Saugroboter räumen jetzt auch noch auf, Spiegel zeigen unsere Vitalfunktionen an und auch vor Kinderbetten macht die Digitalisierung nicht mehr halt, natürlich immer garniert mit einer ordentlichen Portion Künstlicher Intelligenz (KI). Die Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas zeigt Jahr für Jahr, wohin die Reise in Sachen Technik für Endverbraucher geht - oder gehen könnte. Denn manche Geräte sind bislang nur Prototypen. Diese Produkte sorgten auf der CES 2025 für Aufsehen.

Viele Hersteller widmen sich in Las Vegas dem Smart Home, und kaum ein Gerät kommt 2025 ohne KI-Ansatz aus. Einer der Haushaltshelfer, der am meisten von sich reden machte, ist der Saugroboter "Saros Z70" von Roborock. Der mit allerlei Sensoren, Bürsten und Düsen ausgestattete Roboter verfügt natürlich über Künstliche Intelligenz, die ihn zu einer Besonderheit befähigt: Der runde Roboter kann einen Greifarm ausfahren, der bis zu 300 Gramm schwere Gegenstände aufnimmt und an einen dafür vorgesehenen Ort transportiert. Mit 1.299 Euro gehört das Gerät allerdings auch zur Premiumklasse der Saugroboter.

Bosch erhält Preis für eine smarte Kinderkrippe

Den Innovationspreis der Messe erhielt Bosch für sein intelligentes Kinderbett "Revol". Die Wiege, die sich bei Bedarf selbst schaukelt, ist mit allerlei Sensoren und Kameras ausgestattet, kann Herz- und Atemfrequenz messen, den Schlaf des Kindes und sogar sein Wachstum analysieren. Außerdem sammelt sie Daten wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftqualität. Per Smartphone werden die Eltern informiert, etwa, wenn das Kind schreit. Bosch bringt "Revol" zunächst in China auf den Markt, die Markteinführung in den USA ist für 2026 geplant, zum deutschen Markt hat sich der Konzern noch nicht geäußert.

Auch der Spiegel "Omnia" von Withings zog die Aufmerksamkeit vieler Messebesucher auf sich. Dabei handelt es sich um den Prototyp eines Schlaf- oder Badezimmerspiegels, bei dem die Spiegelfläche zu einem Display wird, das alle Gesundheitsdaten einer Person anzeigt. Der Spiegel steht auf einem Podest, das Daten über Herz, Lunge, Gewicht oder Schlafqualität der Person, die sich darauf stellt, erfassen kann, wie ein Werbevideo auf YouTube zeigt. Darüber hinaus ist "Omnia" mit einem KI-Assistenten und der Möglichkeit zur Telemedizin ausgestattet, das heißt, dass medizinisches Fachpersonal die eigenen Daten zeitversetzt einsehen kann. Wann das Produkt marktreif sein wird, ließ Withings auf der CES offen.

TV-Highlights in Las Vegas

Auch im Bereich der Fernsehgeräte stellten einige Unternehmen auf der CES 2025 ihre neuen Highlights vor. So beeindruckte Hisense mit dem "136MX Micro-LED", einem gigantischen 136-Zoll-Fernseher mit fast 25 Millionen Mini-LEDs. Mit 10.000 Nits Helligkeit und einem 120Hz-Panel erreicht er Spitzenwerte, dürfte aber wohl nur etwas für Superreiche sein, denn vergleichbare Geräte kosten bis zu 100.000 Euro.

Panasonic setzt indes mit dem "Z95B" auf eine neue OLED-Technologie, "RGB Tandem OLED", die 40 Prozent mehr Lichtausbeute verspricht. Hinzu kommen Features wie 144Hz-Display, Dolby Atmos und FreeSync, mit denen das Unternehmen seine Rückkehr auf den US-Markt markiert. Auch Samsung verpasst seinem Fernseher "The Frame" ein Update mit Mini-LED-Technologie, mit dem die Südkoreaner bisherige Schwächen wie schwache Kontraste und geringe Helligkeit beheben wollen.

Weitere Highlights der CES 2025

Der deutsche Automobilkonzern BMW hat auf der CES sein neues Cockpit-Konzept vorgestellt, das ab Ende 2025 in Deutschland in Serie gehen soll. Neben einem von A-Säule zu A-Säule reichenden und individuell anpassbaren Display sorgen die Münchner vor allem damit für Aufsehen, dass nun auch die Windschutzscheibe selbst Teil des digitalen Erlebnisses wird. Erstmals ist es Fahrerinnen und Fahrern möglich, Fahrerassistenzsysteme direkt in das Sichtfeld und damit in das reale Verkehrsgeschehen einzublenden.

Während sich früher die großen Smartphone-Hersteller auf der CES die Klinke in die Hand gaben, ist es auf der Messe 2025 um die Mobiltelefone ruhiger geworden. Ein Highlight gibt es dennoch zu vermelden: Der chinesische Hersteller OnePlus hat sein aktuelles Flaggschiff, das OnePlus 13, für den westlichen Markt angekündigt. Das Gerät zeichnet sich vor allem durch einen leistungsstarken Prozessor (Snapdragon 8 Elite) und einen Akku aus, der eine Kapazität von 6.000 mAh hat und in Tests mehr als 24 Stunden durchhält. In Deutschland ist das Gerät zum Verkaufsstart ab 999 Euro erhältlich.