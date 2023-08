Stuttgarter Ex-Profiboxer erinnert sich an Kampf gegen René Weller

1 Conny Mittermeier (links) 2018 bei einem Box-Event mit René Weller (Mitte) und dem ehemaligen Schwergewichts-Boxer Charly Graf. Foto: Conny Mittermeier

Der ehemalige Stuttgarter Profiboxer Conny Mittermeier hat 1986 gegen René Weller um die Deutsche Meisterschaft gekämpft. Als ihn die Todesnachricht erreicht, schießen ihm die Tränen in die Augen.









Als Conny Mittermeier am Mittwochmorgen anfängt, über René Weller zu sprechen, wird seine Stimme brüchig, er schluchzt: „Mir sind ganz stark die Tränen in die Augen gekommen“, erzählt der ehemalige Stuttgarter Profiboxer über den Moment, als er vom Tod der Pforzheimer Box-Legende erfahren hat. „Auch wenn alles sehr lange her ist, ich hatte eine Verbindung zu ihm“, sagt der heutige Boxtrainer. Denn 1986 stand Mittermeier René Weller im Duell um die Deutsche Meisterschaft gegenüber – und verlor den Kampf.