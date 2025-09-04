Conjuring 4: Ende mit Schrecken für die Horror-Kultreihe?

Mit "Conjuring 4" soll "Das letzte Kapitel" geschrieben werden. Das Aus des erfolgreichen Horror-Franchises bedeutet das aber dennoch nicht.
Der Volksmund meint zu wissen, dass ein Ende mit Schrecken dem Schrecken ohne Ende vorzuziehen sei - aber warum eigentlich? Zumindest für das Horror-Genre erscheinen beide Varianten verlockend, solange die Macher pro neuem Sequel, Prequel oder sonstigem Ableger genug frischen Wind durchs heimgesuchte Horrorhaus pfeifen lassen. Im Fall von "Conjuring" tritt nun ein Paradoxon ein: "Das letzte Kapitel" (Kinostart: 4 September) soll der Hauptreihe um Ed (Patrick Wilson, 52) und Lorraine Warren (Vera Farmiga, 52) ein würdiges Ende mit nervenaufreibendem Schrecken spendieren. Und diverse geplante Spin-offs nebst einer TV-Serie aus dem stetig expandierenden "Conjuring"-Universum sollen weiterhin für Schrecken ohne Ende sorgen.