Conference League: Starke Heidenheimer verlieren knapp gegen Chelsea

1 Voller Einsatz: Heidenheims Niklas Dorsch (rechts) gegen Chelseas Jadon Sancho. Foto: dpa/Tom Weller

Der 1. FC Heidenheim wehrt sich eindrucksvoll im Highlight-Spiel in der Conference League gegen den FC Chelsea. Doch der krasse Außenseiter kann sich nicht belohnen.











In einem Spiel für die Vereinshistorie hat der 1. FC Heidenheim nur knapp die große Überraschung gegen den FC Chelsea verpasst. Nach einem couragierten Auftritt im Duell mit dem Welt- und Milliarden-Club musste sich der Außenseiter aus der Fußball-Bundesliga in der Conference League mit 0:2 (0:0) geschlagen geben. Der frühere Leipziger Christopher Nkunku (51. Minute) und Mychajlo Mudryk (85.) versüßten dem Starensemble aus London an diesem nasskalten Abend den Kurztrip auf die Ostalb.