Condor-Flugzeug mit Flammen am Triebwerk: „Ich dachte, jetzt ist es vorbei“

Ein Condor-Flieger von Korfu nach Deutschland muss in Italien notlanden. Auf Videos sind Flammen am Triebwerk zu sehen, eine Mutter schreibt schon Abschieds-SMS.
Auf so einen nervenaufreibenden Rückflug aus dem Urlaub hätten die Fluggäste des Condor-Fliegers von Korfu nach Deutschland sicher gerne verzichtet: Aufgrund eines Triebwerkproblems musste die Maschine am vergangenen Wochenende auf dem Weg von der griechischen Ferieninsel nach Düsseldorf ungeplant in Italien landen, nachdem es auf der gleichen Strecke erst im Juni einen ähnlichen Zwischenfall gegeben hatte - damals wegen Drehzalproblemen an einer Turbine bei TUIFly.