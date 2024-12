Conan OBrien: US-Moderator Conan OBrien trauert um seine beiden Eltern

1 Conan O'Brien trauert um seine Eltern. Foto: Stephen Smith/ddp/Sipa USA

Comedian und Moderator Conan O'Brien trauert um seine Eltern. Die beiden verstarben diese Woche mit nur wenigen Tagen Abstand - nach 66 Jahren Ehe.











Link kopiert



Conan O'Brien (61) hat einen schmerzlichen Verlust zu verarbeiten: Der US-Moderator und Comedian hat innerhalb einer Woche seine beiden Eltern verloren. Wie die Zeitung "The Boston Globe" berichtet, verstarb O'Briens Vater, Dr. Thomas O'Brien, am 9. Dezember im Alter von 95 Jahren, nachdem sich "sein Gesundheitszustand verschlechtert hatte". Nur drei Tage später, am 12. Dezember, starb dann seine Mutter, Ruth Reardon O'Brien. Sie wurde laut des Berichts 92 Jahre alt.