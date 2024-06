1 Bei der vergangenen EM jubelten die Italiener – beim Turnier in Deutschland gehören sie aber nicht zu den Favoriten. Foto: dpa/Nick Potts

Die ersten Teams sind in Deutschland gelandet – die Fußball-Europameisterschaft wirft ihre Schatten voraus. Stellt sich die Frage: Wer hat eigentlich gute Chancen auf den Titel?











Wer wird Europameister? Diese Frage beschäftigt nicht nur Fußballfans in halb Europa, sondern auch diejenigen, die in diesen Tagen Tippspiele ausfüllen oder bei Wettanbietern Geld auf den Ausgang der EM 2024 in Deutschland setzen.