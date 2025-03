Commonwealth-Tag: König Charles ruft zu Einheit in unsicheren Zeiten auf

1 König Charles appelliert für Zusammenhalt. Foto: Action Press / SWNS

In seiner Botschaft zum Commonwealth-Tag appelliert König Charles an den Zusammenhalt der 56 Mitgliedstaaten. In "unsicheren Zeiten" internationaler Spannungen betont der Monarch die Stärke, die in der Vielfalt der Völker und Kulturen liegt.











König Charles III. (76) wird am kommenden Montag zum Commonwealth-Tag die Bedeutung von Einheit und des Bauens von Brücken in "unsicheren Zeiten" internationaler Spannungen hervorheben. In seiner jährlichen Botschaft betont der Monarch den Wert, wenn Nationen in "Freundschaft" zusammenkommen, wie die "BBC" berichtet.