Commonwealth Day: König Charles eindringliche Botschaft an die Welt

König Charles III. richtet zum Commonwealth Day eine eindringliche Botschaft an die Welt: In Zeiten von Krieg und Klimawandel soll der Staatenverbund als "Kraft des Guten" zusammenstehen.
Krieg in der Ukraine, Konflikte im Nahen Osten, Klimawandel - die Weltlage ist ernst, und König Charles III. (77) lässt das nicht unkommentiert. Zum Commonwealth Day am Montag, den 9. März, wendet er sich mit einer ungewöhnlich deutlichen Botschaft an die 56 Mitgliedstaaten des Staatenverbundes. Der König appelliert, den Commonwealth als "Kraft des Guten" in einer zunehmend instabilen Welt zu stärken.