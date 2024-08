Commerzbank-Analyse: Prognose: Immobilienkrise endet, doch Bauzinsen sinken kaum

1 Die Commerzbank erwartet ein Ende der Immobilienkrise, aber keinen neuen Boom. (Archivbild) Foto: Sina Schuldt/dpa

Am Immobilienmarkt mehren sich die Anzeichen, dass die Krise langsam endet. Doch schnell steigende Häuserpreise erwartet die Commerzbank nicht. Das hat mit den Zinsen für Immobilienkäufer zu tun.











Frankfurt/Main - Immobilienkäufer können nach Einschätzung der Commerzbank vorerst nicht auf deutlich sinkende Bauzinsen hoffen. Zwar dürfte die Europäische Zentralbank die Leitzinsen bis kommenden Sommer um einen Prozentpunkt senken, heißt es in einer neuen Analyse. Das wäre aber eher etwas weniger als derzeit am Kapitalmarkt erwartet, was einen Zinsrückgang bei zehnjährigen Hypothekenkrediten begrenze. "Letztere dürften in den kommenden Monaten bis in das nächste Jahr hinein mit etwa 3,5 Prozent kaum niedriger sein als derzeit, und in der zweiten Jahreshälfte 2025 sogar eher wieder leicht anziehen."