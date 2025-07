Coming-out zum Pride Month: Tochter outet sich als bisexuell: Liebevolle Worte von Märtha Louise

Schriftstellerin und Künstlerin Maud Angelica Behn (22) hat sich im Pride Month Juni als bisexuell geoutet. In einem Instagram-Post spricht die Tochter von Märtha Louise von Norwegen (53) erstmals über ihre sexuelle Orientierung. "Happy Pride von einer bisexuellen Person", schreibt sie zu mehreren Bildern ihres Besuchs auf einer Pride-Parade in Oslo. "Die Pride dieses Jahr war unglaublich und es gab so viel Liebe", kommentiert sie zudem das Posting.

Märtha Louise zeigt sich sichtlich stolz auf die 22-Jährige. Die Tochter von König Harald (88) und Königin Sonja (87) von Norwegen schrieb unter den Beitrag: "Du bist wunderschön, Maud! Ein Hoch auf die Liebe. Liebe ist Liebe. Ich liebe dich!"

Auch in einem eigenen Instagram-Post bringt Märtha Louise von Norwegen ihre Unterstützung für die LGBTQ+-Community zum Ausdruck. "Liebe ist nie falsch", schreibt sie in ihrem Beitrag. "In diesem Pride Month möchte ich den Mut ehren, den es braucht, um seine Wahrheit zu leben. [...] Es hat etwas zutiefst Schönes, sich zu trauen, zu lieben, wen man liebt, auch wenn die Welt einem sagt, man solle still sein, sich zurückziehen oder verstecken." Liebe sei nicht da, um versteckt zu werden. "Sie soll gefeiert, gelebt und in all ihren wunderbaren Formen geteilt werden."

Märtha Louise: "Ihr werdet gesehen"

Am Ende schließt Märtha Louise mit aufmunternden Worten: "An alle da draußen, die immer noch versuchen, die Worte oder den Mut zu finden: Ihr werdet gesehen, ihr werdet geliebt, und ihr müsst euch niemals dafür entschuldigen, wer ihr seid." In dem Posting veröffentlicht sie Eindrücke von der Pride Parade und einen Schnappschuss mit ihrer Tochter. "Ich liebe das Bild von uns zwei, das ist so berührend", kommentiert Maud Angelica Behn. "Sehr wichtig und wahr, was du sagst! Ich liebe dich."

Ebenfalls auf einem Bild zu sehen ist Märtha Louises Ehemann Durek Verrett (50), ein US-amerikanischer "Schamane", mit dem sie seit 2018 liiert ist. Die beiden verlobten sich im Juni 2022 und gaben sich im August 2024 das Jawort. Verrett ist ebenfalls bisexuell. Im Podcast "Suksess med Jan Thomas" erklärte Märtha Louise 2022, wie sie mit der Sexualität ihres Partners umgeht. "Durek geht sehr offen damit um, dass er bisexuell ist. Andere sagen: 'Oh mein Gott, wie machst du das? Ist das nicht sehr schwierig?'. Nein, es ist überhaupt nicht schwierig, er ist einfach so wie er ist", zitierte die norwegische Klatschzeitung "Dagbladet" aus der Aufnahme. "Diese Erkundungsphase in Freiheit finde ich so unglaublich wichtig. Ich bin froh, dass er offen damit ist, und ich bin so froh, dass alle, die offen dafür sind, zeigen, wer sie sind. Jeder, der kritisiert, wie andere in irgendeiner Weise leben, zeigt eigentlich nur seine eigenen Grenzen."

Maud Angelica Behn stammt aus Märtha Louises Ehe mit ihrem verstorbenen Ex-Mann Ari Behn (1972-2019), ebenso wie ihre Töchter Leah Isadora (20) und Emma Tallulah (16).