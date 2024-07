Coming-out von Ralf Schumacher: Queer-Community feiert Ex-Formel 1-Pilot

1 Ralf Schumacher wird für sein Coming-out gefeiert. Foto: imago images/Oliver Langel

Ralf Schumacher hat am Sonntag seine Liebe zu einem Mann öffentlich gemacht. Von der Queer-Community wird der ehemalige Rennfahrer mit offenen Armen empfangen. Und auch Sohn David meldete sich zu Wort.











Der ehemalige Rennfahrer Ralf Schumacher (49) hat sich am Sonntagabend (14. Juli) auf Instagram erstmals mit seinem Partner gezeigt und damit seine Liebe zu einem Mann offiziell gemacht. "Das Schönste im Leben ist, wenn man den richtigen Partner an seiner Seite hat, mit dem man alles teilen kann", schrieb Schumacher zu einem Foto, das ihn Arm in Arm mit seinem Partner in den Sonnenuntergang blickend zeigt.