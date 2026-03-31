Mit seinem Coming-out hat St. Paulis Nachwuchscoach Dobrick für Aufsehen gesorgt. Im Frauenfußball wäre dies anders gewesen - der Bundestrainer erklärt warum.
Frauen-Bundestrainer Christian Wück sieht beim Umgang mit Homosexualität im Fußball die Spielerinnen als Vorbilder. „Auch da müssen die Männer vielleicht ein bisschen mehr von den Frauen lernen. Ich glaube, bei den Frauen ist es ganz normal“, sagte der 52 Jahre alte Ex-Profi bei einer DFB-Pressekonferenz vor den WM-Qualifikationsspielen der Frauen-Auswahl gegen Österreich.