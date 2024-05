1 Colton Underwood und Jordan C. Brown sind seit 2023 verheiratet. Foto: Kevin Winter/Getty Images for Human Rights Campaign

Colton Underwood, der einst bei "Der Bachelor" nach seiner Traumfrau suchte, ist inzwischen mit einem Mann verheiratet. Jetzt erwarten die beiden ihr erstes Baby.











Schöne Nachrichten von Colton Underwood (32): Der Realitystar wird bald zum ersten Mal Vater. In einem Interview mit der "Men's Health" und bei Instagram gab er bekannt, dass er zusammen mit seinem Ehemann Jordan C. Brown (39) den ersten Nachwuchs via Leihmutter erwartet. Anfang Oktober werden sie Eltern eines Jungen.