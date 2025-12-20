Comic-Verfilmung: Lars Eidinger wird Superman-Schurke

Der Berliner Schauspieler soll in der Hollywood-Fortsetzung «Man of Tomorrow» den Bösewicht Brainiac spielen – Fans brauchen aber Geduld.
Los Angeles - Der Berliner Schauspieler Lars Eidinger schlüpft ins Schurken-Kostüm und bekommt in Hollywood eine große Rolle im neuen "Superman"-Film. "In unserer weltweiten Suche für "Brainiac" in "Man of Tomorrow" hat es Lars Eidinger an die Spitze geschafft", schrieb Regisseur James Gunn auf Instagram. Er ergänzte: "Willkommen im DCU, Lars" - mit Blick auf das "DC Universum", zu deren Figurenwelt Superman gehört.