Comic-Figur am Stadtsee: Lurchi-Offensive in Kornwestheim

1 Feierlicher Moment am Stadtsee: OB Lauxmann (rechts) enthüllt die schwarz-gelbe Lurchifigur. Foto: Werner Kuhnle

Die Zeichentrick-Figur Lurchi hat einen neuen Platz am südlichen Ufer des Kornwestheimer Stadtsees erobert. Die smarte Salamander-Werbeikone gibt sich betont lässig.











Lurchi nimmt Platz im Salamander-Stadtpark, und eines ist sofort klar: Mit Lurchi sitzt man oben und zugleich in der ersten Reihe! Mit besten Aussichten auf den See, an entsprechenden Tagen absolut ein Platz an der Sonne. Lässig schlenkert der auf Menschengröße gewachsene Feuersalamander seine dünnen Beine, das hellbraune Schuhwerk baumelt apart vor sich hin. Dazu ein Lächeln im Gesicht wie eine Einladung, sich gleich mal dazuzusetzen. Kein Wunder, dass Lurchi bei seiner Enthüllung zur Öffnung des neu gestalteten südlichen Seeufers dem ganzen Drumherum die Schau gestohlen hat. Obwohl sich das alles ja wahrlich auch sehen lassen kann mit den hübsch gestuften, locker gegliederten Sitzgelegenheiten. Insgesamt ergibt das einen kapitalen Zugewinn an Aufenthaltsqualität und hat das Zeug, ein neuer Lieblingsplatz zu werden für die flanierende Stadtgesellschaft.