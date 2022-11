8 Mads Mikkelsen kommt nach Stuttgart. Wer noch erwartet wird, erfahren Sie in unserer Bildergalerie. Foto: Comic Con Germany GmbH

Die Comic Con ist um eine Attraktion reicher. Mads Mikkelsen kommt nach Stuttgart. Er ist nicht der einzige Star, der vom 26. bis 27. November beim Popkultur-Event erwartet wird. Wer ist außerdem dabei?















Link kopiert

Der böse Zauberer kommt: Mad Mikkelsen, der in dem Film „Phantastische Tierwesen: Dumblesdores Geheimnisse“ Gellert Grindelwald spielte, wird bei der Comic Con in Stuttgart erwartet. Wie die Landesmesse am Dienstag mitteilte, ergänzt der Däne die Liste der Stars, die bei dem Popkultur-Event ihr Kommen angekündigt haben. Am 26. und 27. November werden auf der Star Stage neben Mikkelsen, den man auch aus „Hannibal“ oder „Rogue One: A Star Wars Story“ kennt, auch Hollywood-Bekanntheiten wie Simon Kassianides („The Mandalorian“, „Agents of S.H.I.E.L.D.“) oder Natalia Tena („Game of Thrones“, „Harry Potter“) anwesend sein.

Filmstars, Cosplay und Comics

Neben weiteren Film- und Serienstars wie Archie Renaux („Shadow and Bone“), Finn Jones („Marvel’s Iron Fist“) oder Alec Utgoff („Stranger Things“) werden auch wieder zahlreiche Künstlerinnen und Künstler aus der Cosplay-Szene bei dem Spektakel für Farbe sorgen. Die Comic Con findet am Samstag und Sonntag, 26. und 27. November, zum sechsten Mal in Stuttgart statt. Auf dem Stuttgarter Messegelände präsentieren sich zudem nationale und internationale Comic-Verlage, es gibt Ausstellungen und einen großen Händlerbereich.

Comic Con Stuttgart. 26./27. November, Info und Anmeldung unter: www.comiccon.de