Die Freunde fantasievoller Comicwelten sind an diesem Wochenende wieder in Stuttgart auf der Landesmesse unterwegs. Die Comic Con hat ihre Pforten geöffnet.

Stuttgart - Es ist eine Welt für sich, die der Nische längst entkommen ist. Comics, gedruckt, animiert und im Realfilm, sind fester Bestandteil der Popkultur geworden. Kristallisationspunkte sind für die Fangemeinden regelmäßig stattfindende, so genannte Comic Conventions. An diesem Wochenende findet die Comic Con in Stuttgart statt.

Sie ist nicht nur Anlaufstelle für die einstigen Stars populärer TV-Serien und Filme. In diesem Jahr haben sich immerhin Richard Dean Anderson, der Hauptdarsteller der Kultserie MacGyver, sowie Lou Ferrigno, der bis 1982 den grünen Kraftprotz Hulk verkörperte, angekündigte.

Vor allem aber ist die Comic Con eine Gelegenheit für so genannte Cosplayer, sich in Szene zu setzen. Cosplayer verkleiden sich als populäre Figuren aus der Welt der Comics und des Films. Wie aufwendig dies geschieht, zeigen wir in unserer Bildergalerie.