Comic-Con-Auftritt abgesagt: Lex-Luthor-Darsteller Nicholas Hoult kann wegen Operation nicht laufen

1 Nicholas Hoult während der "Superman"-Pressetour. Foto: imago/Cover-Images / Roger Wong

Nicholas Hoult muss leider Fans enttäuschen, die ihn auf der Comic Con in New York treffen wollten. Der Schauspieler kann aufgrund einer Knieoperation derzeit nicht laufen.











In wenigen Tagen findet wieder die New York Comic Con statt. Auf der Convention sollten Fans auch den Schauspieler Nicholas Hoult (35) treffen können. Doch der muss kurzfristig absagen. Der Brite, der zuletzt unter anderem als Schurke Lex Luthor in "Superman" zu sehen war, kann aufgrund einer Operation am Knie nicht anreisen. Das teilt Hoult in einem kurzen Video mit, das auf dem Instagram-Account der Comic Con veröffentlicht wurde.