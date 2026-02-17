Die aktuellen Krisen treiben auch Bühnenkünstler um. In seinem neuen Programm will Ceylan Unterhaltung mit Anspruch verbinden - ohne zu belehren. Dafür schlüpft der Comedian auch in Uniform.
Mannheim - Comedian Bülent Ceylan rät angesichts der angespannten weltpolitischen Lage zu Besonnenheit statt Panik. "Man sollte diesen absurden Zeiten mit Haltung begegnen - und auch mit Humor", sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Mannheim. Er bringe die Krisen der Welt in einem neuen Programm namens "Diktatürk" auf die Bühne.