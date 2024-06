1 Bülent Ceylan in Stuttgart Foto: LICHTGUT/Zophia Ewska

Der Comedian Bülent Ceylan hat in der Porsche-Arena den umjubelten Abschluss seiner „Yallah hopp“-Tour gefeiert – und ernstere Töne angeschlagen.











Bülent Ceylan kommt gerne ins „Schwoabaländle“, wie er am Samstagabend bei seinem an diesem Wochenende zweiten Aufritt in der Porsche-Arena beteuert. Obwohl man ihn hier immer „Kanakle“ genannt habe. Das habe ihn schon geärgert, dass man ihn auf Peter-Maffay-Größe verkleinert habe. Aber die Schwaben lachten viel, das fände er toll. „Die denken sich: ‚Ich hab ja schließlich für jeden Witz bezahlt!‘“, sagt Ceylan grinsend. „Yallah hopp“ lautet der Titel des Programms, mit dem der geborene Mannheimer durch Deutschland getourt ist. Stuttgart ist die letzte Station, dann geht es für Ceylan zurück zu den Kindern und vor allem zurück zur Frau, die angeblich alles „nicht witzig“ findet, was ihr Mann so von sich gibt.