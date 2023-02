1 „Was labersch du?“ Dieser Satz aus Teddys YouTube-Video machten ihn berühmt. Foto: IMAGO/Panama Pictures/IMAGO/Christoph Hardt

Bei seinem Auftritt in der „Carolin-Kebekus-Show“ schwärmt der Comedian Tedros „Teddy“ Teclebrhan vom Schwabenland und zeigt den Zuschauern, wie ein Heiratsantrag auf Schwäbisch geht.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











„Wie würdest du auf Schwäbisch einen Heiratsantrag machen?“ Fragt die Comedy-Queen Carolin Kebekus den Komiker Tedros „Teddy“ Teclebrhan in ihrer eigenen „Carolin-Kebekus-Show“, die vergangenen Donnerstag in der ARD lief.

Ein internes Format der Sendung lautet „Wer fragt denn so was?“ und bietet Social-Media-Nutzern und dem Publikum die Möglichkeit, Fragen an berühmte Gäste zu stellen. In der aktuellen Folge vom 9. Februar war dieser berühmte Gast Teddy.

Teddy gibt Schwabenland-Nachhilfe

Der gebürtige Eritreer wurde durch ein Youtube-Video, in dem er sich als „Integrationsexperte“ ausgab, berühmt und hat sich durch eigene Auftritte und Shows als fester Bestandteil der deutschen Comedy-Szene etabliert. Auch wenn Teddy in ganz Deutschland auftritt, klopft in dem Komiker ein Schwabenherz: Denn der 39-Jährige ist in der Kreisstadt Mössingen im Landkreis Tübingen aufgewachsen. Deshalb ist es auch Teclebrhan, der vergangenen Donnerstag Nachhilfe in Sachen Schwabenland gibt. Eine Instagram-Nutzerin fragt: „Was isch subberklasse an Bade-Württebersch?“ Teddy überlegt nicht lange: „Des isch der ganze Flair, die Natur, die Mensche. Des isch halt so geil.“

„Bissle heirate“

Während sich die beiden Comedy-Stars auch über Lieblingstiere, Ängste und Vorbilder unterhalten, sorgt eine Antwort von Teddy für besonders viel Applaus. Nämlich seine Reaktion auf die Frage „Wie würdest du auf Schwäbisch einen Heiratsantrag machen?“

Teddy schaut direkt in die Kamera, bevor er die imaginäre„Hiltraud“ um ihre Hand bittet: „Etzet Hiltraud. Mir sin jetzt, lass mi net lüga, vier bis fünf Jahre simmer zsamma. I hätt jetzt halt dacht, rein steuerlich wärs halt subber, wenn mir halt au a bissle, heirata würdet.“

Instagram-Gemeinde feiert Auftritt

„Wie romantisch“, schwärmt eine Nutzerin der Social-Media-Plattform und umklammert ihren Kommentar mit Herzchen-Emojis. Eine weitere Userin schreibt: „Ich würde sofort ja sagen“. Andere Nutzer ließen sich von Teddy inspirieren und ergänzen ihre eigenen Vorschläge – wenig romantisch, dafür pragmatisch und echt schwäbisch: „Des isch mei Hof, des sin mei Viecher, hinte henma 40 Hektar Wald und am Samschag macht Muddr immer Kässchbäddsle… iberlegsch dr s halt…“. Ein weiterer Vorschlag aus der Instagram-Community: „Wenn du wellä dätsch, dät I a wellä.“

Die Sendung mit Teddys Auftritt können Sie hier in der ARD-Mediathek nachschauen.