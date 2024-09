Comedian Okan Seese in Waiblingen: So sieht Kabarett in Gebärdensprache aus

So sieht Kabarett in Gebärdensprache aus

1 Okan Seese übersetzt bekannte Namen in die Gebärdensprache. Foto: /Foto: Isabell Erb

Der taube Comedian Okan Seese nimmt im Waiblinger Kulturhaus Schwanen Vorurteile über gehörlose Menschen auf die Schippe. Wie Comedy in Gebärdensprache funktioniert – und wie die Namen Merkel, Trump und Co. in Gesten dargestellt werden.











Link kopiert



Der Applaus, den der Comedian Okan Seese in Waiblingen bekommt, ist ungewöhnlich still. Seese kommt mit Stöckelschuhen und einem pinkfarbenen Shirt auf die Bühne des Schwanen und begrüßt seine Zuschauer mithilfe von Plakaten, die auf einem Notenständer stehen. „Schön, dass ihr da seid!“ Wieder Applaus, immer noch ist es recht ruhig im Saal. Die Hälfte der Zuschauer klatscht nicht in die Hände – sondern streckt sie hoch, um die sie hin- und herzudrehen: Beifall in Gebärdensprache.