Comedian Kai Bosch in Korb: Stottern steht der Bühnenkarriere nicht im Wege

1 Kai Bosch steht gern auf der Bühne – daran ändert auch sein Stottern nichts. Foto: Gottfried Stoppel

Kai Bosch ist Comedian und Poetry-Slammer aus Leidenschaft – davon halten ihn weder sein Stottern noch seine Tetraspastik ab. In Korb tritt er demnächst mit seinem Programm „Tagträumer“ auf.











Link kopiert



Wer ihn schon mal live erlebt hat, weiß: das wird ein richtig witziger Abend – aber einer mit Tiefgang. Die Rede ist von Kai Boschs Auftritt am Samstag, 29. März, in der Alten Kelter in Korb, Kirchstraße 1. Dort ist der 1997 geborene Poetry-Slammer und Comedian von 20 Uhr an mit seinem Programm „Tagträumer“zu Gast.