Comedian in Stuttgart: „Du bist spät dran“ – Teddy irritiert über schwäbische Unpünktlichkeit

1 Teddy Teclebrhan bei einem Auftritt 2022 in Köln. Foto: IMAGO/Panama Pictures

Teddy tritt an drei Tagen in Folge in der Stuttgarter MHP-Arena auf. Zum Auftakt stellt der Comedian fest, dass nicht jeder im Schwabenland Pünktlichkeit groß schreibt.











Die erste von drei Shows des Comedian Teddy in dieser Woche in Stuttgart hat kaum begonnen, da muss der 41-Jährige schon etwas in Frage stellen: nämlich die schwäbische Pünktlichkeit. „Ich hab’ gedacht, im Schwabenland ist Viertel vor acht Viertel vor acht“, sagt Teddy am Freitagabend zu den rund 40 000 Zuschauern in der MHP-Arena.