Comedian feiert runden Geburtstag: Das Talent zum Glücklichsein: Atze Schröder wird 60

Einst riet ihm Hugo Egon Balder zum Karriereende. Heute sind Minipli-Perücke und Piloten-Brille Kult. Der Mann hinter Atze Schröder wird nun 60. Wie lebt der Bühnen-Proll privat? Und warum zeigt er keinem seinen Ausweis?
Hugo Egon Balder (75) bescheinigte ihm einst "null Talent". 30 Jahre später liebt die ganze Republik den Mann mit dem Minipli und der Piloten-Brille. Vom Kleinkind bis zum Rentner: Keiner kann sich Atze Schröders charmanter Blauäugigkeit entziehen. Zum 60. Geburtstag des Komikers bleiben dennoch Fragezeichen. Wie hat es die Kunstfigur Atze bis ins Herz der Deutschen geschafft? Welche tragische Lebensgeschichte verbirgt sich hinter Perücke und getönten Gläsern? Warum fährt der wahre "Atze" lieber Fahrrad als Porsche? Und warum soll niemand wissen, was in seinem Ausweis steht?