Nach zehn Jahren kreativer Pause meldet sich "Fluch der Karibik"-Regisseur Gore Verbinski mit der unterhaltsamen Sci-Fi-Komödie "Good Luck, Have Fun, Don't Die" zurück. Der Film bietet jede Menge Unterhaltung, besitzt jedoch einige erzählerische Schwächen.
Mit "Fluch der Karibik" gelang Gore Verbinski (61) 2003 der große Durchbruch: Der Piratenfilm entwickelte sich zu einem Riesenhit und startete eine der erfolgreichsten Kinoreihen der 2000er-Jahre. Danach wandte sich der Regisseur neuen Projekten zu. Während sein Animationsfilm "Rango" (2011) noch mehr als 200 Millionen Dollar einspielte und ihm einen Oscar einbrachte, blieben seine letzten Filme weit hinter den Erwartungen zurück.