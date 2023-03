Moderator wieder in der „Sportschau“ zu sehen

1 Alexander Bommes wird am Samstag wieder die „Sportschau“ moderieren. (Archivbild) Foto: dpa/Lukas Schulze

Alexander Bommes wird nach einer Pause am Samstag wieder die „Sportschau“ in der ARD moderieren. Der 47-Jährige war zuletzt im November für den TV-Sender im Einsatz.









TV-Comeback von Alexander Bommes: Nach mehr als vier Monaten Pause kehrt der Moderator am Samstag zurück in die „Sportschau“. Das bestätigte die ARD-Sportkoordination. Zuletzt war der 47 Jahre alte Sportjournalist am 13. November für den Sender im Einsatz gewesen.

Bommes hatte anschließend die Fußball- und die Handball-WM verpasst. Im Januar hatte der Moderator in einer Mitteilung des öffentlich-rechtlichen Senders erklärt, dass er „einige gesundheitliche Einschränkungen“ habe und „die weitere Genesung abschließen“ wolle. Weitere Details wurden nicht bekannt.

Jessy Wellmer war bei der Fußball-WM kurzfristig für Bommes eingesprungen, beim Handball hatte Stephanie Müller-Spirra seinen Job übernommen. Zu den nächsten Einsätzen von Bommes gehört am 4. April bei der Live-Übertragung des DFB-Pokalspiels FC Bayern München gegen SC Freiburg.