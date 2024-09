Comeback unter neuem Namen: Bubble Skirts: Voluminöse Röcke sind zurück

In den 2000ern waren sie ein Must-Have in jeder Garderobe, jetzt sind sie zurück: Bubble Skirts stehen für Volumen pur. Die aufgebauschten Röcke sind ein Highlight in diesem Spätsommer. Ob kurz oder lang, bei dem Trend wird jedermann fündig.

Bei Röcken wird es dieses Jahr groß. Bubble Skirts machen ihrem Namen alle Ehre: Der nach innen geschlagene Stoff verleiht ihnen ihre charakteristische Fülle. Die aufgebauschten Röcke hingen in den 2000ern noch als Ballonröcke in jedem Kleiderschrank. Jetzt ist das voluminöse Fashion-Highlight unter einem anderen Namen zurück.

Bereit für einen Bootsausflug

Influencerin Elsa Hosk (35) ist ein bekennender Fan des Rock-Trends. Das Model zeigte sich diesen Sommer bereits mehrmals auf seinem Instagram-Account in einem Bubble Skirt. Die knappe Kombination in Schwarz machte besonders Lust auf einen Tag in der Sonne. Der Bund des kurzen Rocks liegt eng an der Taille an, während der restliche Teil wie zu einem Wattebausch aufgeplustert ist. Den Hingucker kombinierte sie mit einem einfachen Top mit dünnen Trägern. Ihre Haare schützte sie auf ihrem Bootsausflug stylish mit einem schwarzen Tuch vor Hitzeschäden.

Warme Töne in den warmen Monaten

Fashion-Influencerin Leonie Hanne (36) entschied sich für eine lange Variante des Bubble Skirts. Für ihre Interpretation des Trends wählte sie ein weißes Kleid mit voluminösem Rock, über das sie ein beiges Spaghettiträger-Top zog. Das helle Outfit ergänzte sie um ein Hemd in einem warmen Beige, das sie sich lässig über die Schultern warf. Ob gewollt oder nicht: Es matchte farblich perfekt mit ihrer blonden Mähne, die in der Abendsonne gold schimmerte.

Langer Traum aus Satin

Der Bubble Skirt der Creatorin Sandra Imiela fällt besonders durch seinen ungewöhnlichen Stoff auf. Während die meisten Röcke aus Baumwolle bestehen, stylte sie einen Rock aus weißem Satin. Ihr Bubble Skirt schimmerte nicht nur entsprechend schön, eine Windböe bauschte das Trend-Piece zusätzlich auf. Damit konkurrierte der Rock in Sachen Volumen mit den welligen Haaren der Influencerin. Ein schwarzes Top sowie eine kleine braune Tasche und eine dezente Sonnenbrille ließen dem Rock den Vortritt.