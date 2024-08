Comeback-Tour: Oasis kündigt mehr Konzerte in Großbritannien für 2025 an

Manchester - Angesichts des immensen Interesses an ihrem Comeback hat die Britpopband Oasis drei weitere Auftritte im Sommer 2025 angekündigt. Die Gruppe um die Brüder Noel und Liam Gallagher gibt demnach in ihrer Heimatstadt Manchester am 16. Juli, im Londoner Wembley-Stadion am 30. Juli und in der schottischen Hauptstadt Edinburgh am 12. August jeweils ein Zusatzkonzert. Songwriter und Gitarrist Noel Gallagher begründete den Schritt auf X mit "beispielloser Nachfrage".

Damit sind insgesamt 13 Auftritte in Großbritannien geplant: je 5 in Manchester und London sowie 3 in Edinburgh. Zu sehen sein wird die Band auch bei zwei Auftritten am 16. und 17. August in der irischen Hauptstadt Dublin, wie bereits bekannt war. Der Vorverkauf beginnt an diesem Samstag.

Spekuliert wird weiterhin über eine größere Tournee etwa durch Nordamerika. "Es gibt Pläne, Oasis Live ’25 im Laufe des nächsten Jahres auch auf anderen Kontinenten außerhalb Europas auszutragen", heißt es auf der Internetseite der Gruppe mit Bezug auf den Namen der Tour.

Oasis hatte am Dienstag die Wiedervereinigung bekanntgegeben. Das Comeback kommt fast auf den Tag genau 15 Jahre, nachdem sich die Gallagher-Brüder heftig zerstritten hatten, und 30 Jahre nach der Veröffentlichung des ersten Albums "Definitely Maybe".