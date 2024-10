Comeback nach zehn Jahren Pause: Warum Cameron Diaz wirklich so lange weg war

1 Ist wieder "Back in Action": Cameron Diaz Foto: Featureflash Photo Agency/Shutterstock.com

Ein bisschen Geduld müssen ihre Fans noch aufbringen. Anfang 2025 kehrt Cameron Diaz (52) nach mehr als zehn Jahren Pause auf die Film-Leinwand zurück. Der Titel ihres Comeback-Films an der Seite von Jamie Foxx (56) ist Programm: "Back in Action." Mit der actionreichen Komödie will Diaz an ihre überaus erfolgreiche Filmkarriere vor der Mega-Pause anknüpfen. Wie sie sich in den zurückliegenden Jahren ihr Leben "zurückerobert" hat, verriet Diaz nun im Gespräch mit "The Hollywood Reporter".