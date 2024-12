Comeback nach Belästigungsvorwürfen?: Nicht endlos bestrafen: Brian Cox will Chance für Kevin Spacey

"Nicht endlos bestrafen": Brian Cox will Chance für Kevin Spacey

Kevin Spacey hat genug gebüßt - das findet zumindest Brian Cox. Der "Succession"-Star fordert, dass sein aufgrund von Vorwürfen sexueller Belästigung in Ungnade gefallener Kollege wieder arbeiten dürfe. Brian Cox ist nicht der erste Schauspieler, der dieser Meinung ist.











Brian Cox (78) findet, dass Kevin Spacey (65) genug für seine Verfehlungen gebüßt hat. Dies sagte der "Succession"-Darsteller in einem Interview mit "The Hollywood Reporter". Das Magazin hatte Cox auf den Kollegen angesprochen, mit dem er 1994 den Film "Iron Will - Der Wille zum Sieg" gedreht hat. Und dem mehrere Männer sexuelle Übergriffe vorgeworfen haben.