1 Claudia Schiffer posierte nackt für das "Vogue"-Cover Foto: imago images / ZUMA Press

Supermodel Claudia Schiffer feiert ihr Comeback auf dem Cover der italienischen "Vogue" mit einem Nackt-Shooting - "Ein großes Vergnügen!"

Auf dem August-Cover der neuen "Vogue Italia" ist das ehemalige Supermodel Claudia Schiffer (48) nackt zu sehen. Zwei Fotos von dem Shooting postete sie auch auf ihrem Instagram-Account. Auf beiden Bildern trägt sie schwarze Riemchen-High-Heels. Und während sie auf dem einen immerhin einen schwarzen Longblazer anhat, wird auf dem zweiten Foto das Nötigste nur mit einer schwarzen Clutch und neongelben Pumps bedeckt.

Den Bildband "Claudia Schiffer" hier bestellen

Sie selbst scheint mit dem Ergebnis des Shootings sehr zufrieden zu sein, denn sie beschreibt die Zusammenarbeit unter dem einen Foto mit "Ein großes Vergnügen!" Unter dem anderen Bild bedankt sie sich beim gesamten Team für die Cover-Story. Offenbar auch, weil dadurch wohl schöne Erinnerungen wach geworden waren, denn Schiffer schreibt weiter: "25 Jahre nach meiner ersten Begegnung mit dem Studio fühlte ich mich durch Fotografin Collier Schorr in die Avedon Tage zurückversetzt". Richard Avedon (1923-2004) war einer der bedeutendsten Mode-Fotografen des 20. Jahrhunderts.

Stephanie Seymour posierte ebenfalls nackt

Neben der deutschen Claudia Schiffer ist auch das ehemalige US-Supermodel Stephanie Seymour (51) in dieser Ausgabe des Magazins nackt zu bewundern. Einen Vorgeschmack gewährt "Vogue Italia" auf Instagram. Neben den schwarzen Riemchen-Heels trägt sie einen breiten schwarzen Gürtel und eine Kette. Das Nötigste verdeckt hier eine Fotokamera, deren Auslöser Seymour selbst in Händen hält.

Warum das Magazin mit den nackten Schönheiten aufmacht, erklären die Macher im Kommentar so: "In den siebziger Jahren drangen Sex und Macht durch das Objektiv von Helmut Newton in die Modefotografie ein. Mit unserer August-Ausgabe ehren wir den Fotomeister mit einer Geschichte über die Macht der Frau, denn diesmal steht hinter dem Objektiv eine Frau, Collier Schorr, eine Pionierin der Modefotografie in punkto Überwindung von Geschlechter- und Identitätskonventionen."