Comeback nach 11 Jahren: Pete Doherty und die Babyshambles kommen für UK-Tour zurück

Nach elf Jahren Pause kehren die Babyshambles auf die Bühne zurück. Pete Doherty und seine Bandkollegen erklären, warum die Zeit reif war - und wie der Tod von Gitarrist Patrick Walden alles beschleunigte.
Elf Jahre ist es her, dass die Babyshambles gemeinsam auf einer Bühne standen, jetzt kehrt Pete Doherty (46) mit seiner Band zurück. Im November und Dezember spielen die Briten zehn Konzerte in ihrer Heimat Großbritannien. Am 14. November startet die Reunion-Tour in Norwich und endet am 10. Dezember in Plymouth.