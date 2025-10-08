Michael J. Fox meldet sich zurück: Der 64-Jährige spricht über sein neues Buch "Future Boy", sein Comeback in der TV-Serie "Shrinking" und verrät, wie er trotz Parkinson positiv bleibt.
Die vergangenen Monate waren für Michael J. Fox alles andere als ruhig. Der Schauspieler, der 2020 seinen Rückzug aus dem Geschäft verkündet hatte, ist zurück. Und das gleich an mehreren Fronten. In einem ausführlichen Gespräch mit dem US-Magazin "People" erzählt der 64-Jährige von seinem neuen Buch, seiner überraschenden Rückkehr vor die Kamera und seiner unerschütterlich positiven Lebenseinstellung.