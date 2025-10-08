Michael J. Fox meldet sich zurück: Der 64-Jährige spricht über sein neues Buch "Future Boy", sein Comeback in der TV-Serie "Shrinking" und verrät, wie er trotz Parkinson positiv bleibt.

Die vergangenen Monate waren für Michael J. Fox alles andere als ruhig. Der Schauspieler, der 2020 seinen Rückzug aus dem Geschäft verkündet hatte, ist zurück. Und das gleich an mehreren Fronten. In einem ausführlichen Gespräch mit dem US-Magazin "People" erzählt der 64-Jährige von seinem neuen Buch, seiner überraschenden Rückkehr vor die Kamera und seiner unerschütterlich positiven Lebenseinstellung.

"Es war einfach wirklich positiv, wirklich energiegeladen", fasst Fox die vergangenen Monate zusammen. Neben der Arbeit an seinem neuen Buch "Future Boy", das am 14. Oktober erscheint, drehte er nach fünf Jahren Pause wieder für eine TV-Serie.

Ein Buch in Rekordzeit

Sein neues Buch entstand in nur neun Monaten - passend zum 40. Jubiläum von "Zurück in die Zukunft". Fox schildert darin die intensive Zeit von 1985, als er gleichzeitig die Sitcom "Family Ties" und den Kultfilm drehte. "Es hat lange gedauert, bis ich glauben konnte, dass ich das geschafft habe", schreibt er laut "People" in dem Buch.

Die Idee zum Buch kam Fox bei den Film-Conventions, die er nach wie vor besucht. "Die Leute lieben den Film wirklich", sagt er über die Science-Fiction-Komödie, in der er den Teenager Marty McFly spielte, der mit einer umgebauten DeLorean-Zeitmaschine von 1985 ins Jahr 1955 reist. "Ich wollte ihren Wunsch, mehr über diese Erfahrung zu wissen, aufrichtig erfüllen."

Für die Apple TV+-Serie "Shrinking" stand Fox diesen Sommer erstmals seit seinem angekündigten Karriereende 2020 wieder vor der Kamera. Über seine Rolle verrät der Schauspieler nur wenig, betont aber einen entscheidenden Unterschied zu früheren Dreharbeiten: "Es war das erste Mal überhaupt, dass ich am Set auftauchen konnte und mir keine Sorgen machen musste, ob ich zu müde bin oder huste oder sonst etwas." Der Grund: Seine Figur leidet ebenfalls an Parkinson.

Leben mit Parkinson

Fox wurde 1991 mit der neurodegenerativen Erkrankung diagnostiziert. Mittlerweile halt er gelernt, auf seinen Körper zu hören. "Ich wache auf und bekomme die Botschaft, wie der Tag werden wird, und ich versuche, mich darauf einzustellen", erklärt er dem Magazin.

Dabei bleibt er optimistisch: "Ich bekomme ständig neue körperliche Herausforderungen, und ich bewältige sie. Ich fahre viel im Rollstuhl herum, und es hat einige Gewöhnung gebraucht." Dann folgt sein Lebensmotto: "Man nimmt das Gute und ergreift es."

Familie und Stiftung

Die Unterstützung seiner Familie ist dabei unverzichtbar. Seit 37 Jahren ist Fox mit Schauspielerin Tracy Pollan (65) verheiratet, gemeinsam haben sie vier erwachsene Kinder: Sam (36), die Zwillinge Aquinnah und Schuyler (30) sowie Esmé (23). Parallel zu seinen künstlerischen Projekten setzt er seine Arbeit für die Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research fort, die er im Jahr 2000 gründete.

Aufgeben ist für Michael J. Fox offenbar keine Option: "Ich sehe die Arbeit anderer Leute und denke, dass ich vielleicht etwas finden könnte, das zu mir als Schauspieler und Autor passt", sagt er. "Und als Vater, Ehemann und Freund habe ich noch viel zu tun."